Europei di Atletica: il programma di oggi 8 giugno

Sabato 8 giugno da non perdere per gli appassionati dell’atletica. Infatti il programma dei Campionati Europei di Roma 2024 prevede nella serata ben otto finali.

Dopo la prima giornata ricca di soddisfazioni per l’Italia con le 4 medaglie conquistate di cui due d’oro (Palmisano e Battocletti) grandi aspettative ci sono per Jacobs campione olimpico a Tokyo 2020.

Gli azzurri e le azzurre in gara oggi

Sessione mattutina dedicate alle batterie e qualificazioni e apertura del programma serale fissata per 18:00 con la 20km marcia maschile. Qui in gara per l’Italia Fortunato, Orsoni e Picchiottino.

Sente odore di medaglia Fabbri in finale nel getto del peso insieme all’altro azzurro Weir. Alle 22:08 Lorenzo Simonelli atleta romano cercare un altro grande colpo nei 110 m ostacoli. Con lui anche Giacalone e Fofana. Poi occhi puntati sui velocisti. Primo su tutti Jacobs, che apre la porta a tanti azzurri a caccia di un posto nella finale da Ali, Melluzzo a Rigali. Nel salto in lungo in cgara Furlani, Mersal e Randazzo.

Nei 100 metri ostacoli femminili cercano spazio Besana, Carmassi e Carraro e nel lancio del disco Conte, Osakue e Strumillo. In pista anche Geverini per l’eptathlon.