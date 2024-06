Europei di Atletica: il programma di oggi 7 giugno

Oggi, venerdì 7 giugno, partono ufficialmente i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma. Nel pomeriggio la cerimonia d’apertura e in serata le prime gare del torneo continentale antipasto delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Grande attesa per la Nazionale azzurra che per la prima volta nella sua storia si presenta con oltre 100 atleti (diversi i romani in gara) e per le stelle dell'atletica.

Gli azzurri e le azzurre in gara oggi

Subito in pista con arrivo allo Stadio Olimpico la 20km di marcia femminile. Qui in gara Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti e l’oro olimpico di Tokyo Antonella Palmisano. Spazio all’Eptathlon femminile Lancio del peso con Sveva Gerevini e le batterie dei 100 m maschili con Matteo Melluzzo e Roberto Rigali. Qualificazioni invece per il lancio del peso maschile con Lorenzo Del Gatto, Leonardo Fabbri, Zane Weir e del salto in alto femminile con Elena Vallortigara e Aurora Vicini.

Alle ore 21:00 la finale del lancio del disco maschile in cui l’Italia spera di essere rappresentata da Alessio Manucci. Nazionale impegnata anche nella 4x400 finale mista. Infine chiude il programma odierno i 5000 metri femminili in cui gareggeranno le italiane Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori.

Di seguito il programma della prima giornata: