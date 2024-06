Europei di Atletica: il programma di oggi 11 giugno

Martedì 11 giugno è in programma la quinta giornata dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Dopo l’oro di Sara Fantini e l’argento di Filippo Tortu l’Italia è saldamente in testa nel medagliere con 17 medaglie di cui 8 d’oro. Oggi scenderanno in campo tantissimi azzurri fra cui il tanto atteso Tamberi, con l’obiettivo, più che raggiungibile, di incrementare il già lauto bottino.

Gli azzurri e le azzurre in gara martedì 11 giugno

Tamberi, campione olimpico del salto in alto, aprirà la sessione serale delle finali del day 5 dello Stadio Olimpico. Il capitano dell’Italia inizierà la sua gara alle ore 20:35 ed insegue l’oro. Nella stessa disciplina parteciperanno anche altri due azzurri Lando e Sottile. La Nazionale può fare un grande risultato.

Alle 20:55 altri tre italiani nella finale del salto triplo maschile. In gara ci saranno Bocchi, Dallavalle e Ihemeje. A seguire i 400 ostacoli maschili e femminili con l’Italia che schiera rispettivamente Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso. Nadia Battocletti (oro nei 5mila metri, ndr) Federica Del Buono, Anna Arnaudo, Valentina Gemetto, Elisa Palmero saranno le azzurre in gara nei 10.000 metri. Dario Dester e Lorenzo Naidon termineranno oggi l programma del decatlhon maschile.

Concluderanno la giornata altre due finali femminili a cui però non prenderanno parte azzurre. Si tratta dei 200 metri e del tiro del giavellotto.