Europei di Atletica: il programma di oggi 10 giugno

Lunedì 10 giugno in occasione della quarta giornata dei Campionati Europei di Atletica Leggera, l'Italia punta a ritoccare il suo ricchissimo medagliere. La Nazionale in testa alla classifica con ben 15 medaglie avrà diverse opportunità per aumentare il divario grazie ai suoi tesserati impegnati nelle gare odierne.

Gli impegni delle azzurre e degli azzurri

Questa sera fari accesi nell'ultima gara quella dei 200 m uomo. Qui l'Italia arriva con Filippo Tortu fra i favoriti alla vittoria e Fausto Desalu, entrambi qualificati ieri. Occhi puntati pure nella finale dei 400 m maschile dove correrà Luca Sito, già medaglia d'argento nella staffetta mista 4x4000.

Debutta il salto con l'asta con la finale femminile in cui ci saranno Roberta Bruni ('94 di Nazzano) ed Elisa Molinarolo. Nel lancio del martello a rappresentare l'Italia ci sarà Sara Fantini. Nei 3000 siepi maschili impegnati gli azzurri Yassin Bouih e Osama Zoghlam. Ricco il programma del decthlon maschile con la Nazionale che schiera Dario Dester, Lorenzo Naidon.

Nella sessione diurna fra le tante batterie e qualificazioni scatta l'ora di Eloisa Coiro, ragazza romana dei Parioli (qui la sua intervista esclusiva a RomaToday) impegnata negli 800 metri.