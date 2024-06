Europei Atletica Roma 2024: il programma completo giorno per giorno

Venerdì 7 giugno prenderanno il via i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Cresce l’attesa per il grande appuntamento sportivo dell’estate romana che precede le Olimpiadi di Parigi e che vedrà diverse stelle azzurre e di tutto il continente sfidarsi fra Parco del Foro Italico, Citta Eterna e Stadio Olimpico.

I 1.559 atleti provenienti da 48 paesi europei gareggeranno per aggiudicarsi le 147 in palio in 47 finali di 24 diverse discipline per un programma ricchissimo con sessioni mattutine e serali. Ecco di seguito il programma giorno per giorno degli Europei di Atletica di Roma.

Venerdì 7 giugno Nella giornata di apertura diverse qualificazioni durante la mattina e con il clou che arriva la sera con le prime finali quali il lancio del disco maschile, il getto del peso femminile, la staffetta mista 4x400, i 5mila metri femminili, e la marcia di 20km femminile. Ecco il dettaglio di giornata:

09:35 - Lancio del disco maschile, qualificazioni

09:40 - Eptathlon, 100m

10:03 - Getto del peso femminile, qualificazioni

10:10 - 100 ostacoli, batterie

10:40 - 110 ostacoli, batterie

11:10 - Salto triplo femminile, qualificazioni

11:35 - Eptathlon, salto in alto

11:45 - 1.500 metri femminili, batterie

12:15 - Lancio del disco femminile, qualificazioni

12:20 - 800m maschili, batterie

12:55 - Salto in lungo maschile, qualificazioni

13:05 - 3.000 siepi femminili, batterie

18:35 - Marcia 20km femminile

18:40 - Eptathlon, getto del peso

19:55 - Getto del peso maschile, qualificazioni

20:30 - Salto in alto femminile, qualificazioni

21:00 - Lancio del disco maschile, finale

21:10 - 100m maschili, batterie

21:33 - Getto del peso femminile, finale

21:45 - Eptathlon, 200m

22:20 - 4×400 mista, finale

22:40 - 5.000 metri femminili, finale

Sabato 8 giugno batterie e qualificazioni la mattina (spiccano i 100 m femminili) e sera ricca di finalissime fra cui i 100 metri maschili (attesa per Jacobs). Medaglie assegnate per il salto in lungo maschie, getto del peso maschile, lancio del disco femminile, 800m eptathlon femminile, 100m ostacoli femminili, 100m ostacoli maschili, 5.000 metri maschile e la marcia 20km maschile. Ecco il dettaglio:

10:05 - Lancio del martello maschile, qualificazioni

10:10 - 3.000 siepi maschili, batterie

10:40 - Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10:50 - 100m femminili, batterie

11:45 - 400m maschili, batterie

12:10 - Eptathlon, salto in lungo

12:20 - 400m femminili, batterie

18:00 - Marcia 20km maschile

18:05 - Eptathlon, lancio del giavellotto

19:50 - 800m maschili, semifinale

20:06 - Salto in lungo maschile, finale

20:12 - 100 ostacoli, semifinale

20:38 - 110 ostacoli, semifinale

21:02 - Getto del peso maschile, finale

21:10 - 100m maschili, semifinali

21:37 - Lancio del disco femminile, finale

21:47 - Eptathlon, 800m

22:08 - 100 ostacoli, finale

22:18 - 110 ostacoli, finale

22:28 - 5.000 metri maschili, finale

22:53 - 100m maschili, finale

Domenica 9 giugno nel turno serale finali dei 100, 1.500 m e delle 3.000 siepi femminili, 800 m maschili, salto in alto femminile e lancio del martello maschile.

09:00 - Mezza maratona maschile

09.30 - Mezza maratona femminile

10:05 - Lancio del martello femminile, qualificazioni

10:45 - Salto triplo maschile, qualificazioni

11:35 - Salto in alto maschile, qualificazioni

11:50 - 200m maschili, batterie

12:40 - 400 ostacoli femminili, batterie

13:20 - 400 ostacoli maschili, batterie

20:05 - 400m femminili, semifinali

20:30 - Salto in alto femminile, finale

20:38 - 400m maschili, semifinali

21:05 - 100m femminili, semifinali

21:11 - Lancio del martello maschile, finale

21:21 - Salto triplo femminile, finale

21:35 - 200m maschili, semifinali

22:04 - 3.000 siepi femminili, finale

22:27 - 800m maschili, finale

22:36 - 1.500m femminili, finale

22:53 - 100m femminili, finale

Lunedì 10 giugno sessione serale con finali di salto con l’asta, lancio del martello e 400m femminili e 200, 400m 3.000siepi maschile.

10:05 - Decathlon, 100m

10:18 - Salto con l’asta maschile, qualificazioni

10:25 - Lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

10:35 - 200m femminili, batterie

11:05 - Decathlon, salto in lungo

11:20 - 1.500m maschili, batterie

11:50 - 800m femminili, batterie

12:40 - 400 ostacoli maschili, semifinali

13:05 - Decathlon, getto del peso

13:15 - 400 ostacoli femminili, semifinali

19:30 - Decathlon, salto in alto

20:15 - Salto con l’asta femminile, finale

21:05 - 200m femminile, semifinali

21.33 - Lancio del martello femminile, semifinali

21:40 - 400m maschili, finale

21:50 - 400m femminili, finale

22:00 - 3.000 siepi maschili, finale

22:20 - Decathlon, 400m

22:50 - 200m maschili, finale

Martedì 11 giugno ben 8 finali. Salto in alto, triplo, 400m ostacoli, 1.500 dec maschili e 400m ostacoli, 10mila m e 200 m femminili.

09:35 - Decathlon, 110 ostacoli

10:10 - 800m femminili, semifinali

10:30 - Decathlon, lancio del disco

10:35 - Salto in lungo femminile, qualificazioni

10:45 - 4×400 maschile, batterie

11:15 - 4×400 femminile, batterie

11:55 - Decathlon, salto con l’asta

12:00 - 4×100 maschile, batterie

12:30 - 4×100 femminile, batterie

13:00 - Lancio del giavellotto maschile, qualificazioni

19:05 - Decathlon, lancio del giavellotto

20:35 - Salto in alto maschile, finale

20:55 - Salto triplo maschile, finale

21:05 - 400 ostacoli maschili, finale

21:18 - 400 ostacoli femminili, finale

21:30 - 10.000m femminili, finale

21:36 - Lancio del giavellotto femminile, finale

22:25 - Decathlon, 1.500m

22:53 - 200m femminili, finale

Mercoledì 12 giugno ultima giornata d’Europei non ci sarà la sessione mattutina di qualificazioni. Dalle ore 20:12 partiranno le ultime finali. Quali Salto in lungo, staffetta 4x400, 800 m e staffetta 4x100 femminili e salto con l’asta, lancio del giavellotto, staffetta 4x400, 10mila m e 1.500 m e 4x100 maschili.