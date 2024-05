La presentazione del progetto "Sport e Innovazione Made in Italy"

Presso la Sala dei Trattati della Farnesina è stato presentato il progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” che mira alla promozione dei grandi eventi sportivi in programma a Roma dagli Internazionali d’Italia di tennis agli Internazionali di Nuoto IP Trofeo Sette Colli passando ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024.

Il progetto suggella la partnership fra il MAECI, Sport e Salute e ICE-Agenzia, in collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e la Federazione Italiana Nuoto (FIN).

Tutti questi appuntamenti faranno di Roma capitale dello sport regalando ad atleti e tifosi momenti indimenticabili e unici. Alla presentazione del progetto hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i presidenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, - che collaborano con Sport e Salute al progetto - il Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, e l'AD di Sport e Salute Diego Nepi Molineris. Hanno partecipato anche la campionessa mondiale di atletica e Ambassador di Roma 2024 Fiona May, il Campione Olimpico della staffetta 4X100 Lorenzo Patta, il Campione Olimpico e pluri-Campione Mondiale di nuoto Gregorio Paltrinieri, il capitano della Coppa Davis Filippo Volandri.

Mei dichiara: “Lo sport è la faccia bella da esportare dell’Italia. Questa iniziativa fa vedere che davvero le nostre istituzioni credono in noi. Sono soddisfatto di questa attenzione nei confronti dell’atletica, non è mai scontato essere coinvolti in progetti così importanti”. “Gli Europei di Roma 2024 sono importantissimi, è la prima volta dai Mondiali del 1987 che questa città ospita una competizione di atletica così grande. Sarà una manifestazione cruciale anche per la preparazione in vista di Parigi, dove spero che mia figlia vinca una medaglia. Prima delle Olimpiadi, Larissa parteciperà agli Europei allo Stadio Olimpico e, come le dico sempre, gareggiare davanti al pubblico di casa sarà bellissimo” ha detto Fiona May che ha poi rivolto un appello a tutti gli appassionati di atletica: “Mi raccomando, comprate i biglietti e ci vediamo all’Olimpico”.

“Con l’Ice e Sport e Salute abbiamo deciso, di far diventare Federnuoto, Tennis e Atletica protagoniste per fare in modo che questo progetto della diplomazia possa partire da Roma fino all’estero. Ringrazio per la presenza i presidenti delle federazioni interessate e i campioni che sono qui, che hanno vinto tanto e rendono onore al nostro Paese con le loro imprese sportive. Siamo fieri di voi, siete la bella immagine dell’Italia”- ha detto il Ministro Antonio Tajani.

"Ci piace continuare a collaborare con le Federazioni sportive per gestire e far crescere eventi che ormai hanno raggiunto un livello mondiale - dagli Internazionali di tennis, al Settecolli di nuoto agli Europei di atletica - e che hanno il minimo comune denominatore di essere ospitati nel parco del Foro Italico, un vero fiore all'occhiello di cui siamo molto orgogliosi", ha sottolineato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.