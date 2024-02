Roma presenta i suoi Campionati europei d'Atletica: "Saranno i più belli degli ultimi anni"

In Campidoglio, nell'Aula Giulio Cesare, sono stati presentati ufficialmente gli Europei di Atletica Leggera 2024 che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno prossimo. Dal Foro Italico all'Olimpico, con un passaggio ai Fori Imperiali, la Nazionale Italiana - da Tamberi a Jacobs - e i migliori atleti del Vecchio Continente si sfideranno in quello che sarà l'antipasto delle Olimpiadi di Parigi 2024.

I numeri dell'evento

Il grande evento sportivo è organizzato dalla Fondazione EuroRoma 2024 (partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute, FIDAL) e da European Athletics. Il torneo prevede 11 sessioni di gara per 24 discipline diverse. A sfidarsi per le 141 medaglie, quasi 1.600 partecipanti (gli iscritti ad oggi ma il numero è in continuo aumento) appartenenti a 49 federazioni europee. L'appuntamento di giugno è un nuovo tassello che inquadrano Roma come volano e palcoscenico dei grandi eventi come i mondiali di Atletica del 2027 su cui spinge il presidente del Coni Malagò e quindi traino di sviluppo economico, sportivo, sociale ed economico di tutta l'Italia.

“Saranno gli Europei più belli degli ultimi anni"

Gli Europei di Atletica tornano in Italia e a Roma a distanza di 50 anni dall'ultima volta. Su questo si è focalizzato il sindaco di Gualtieri intervenendo alla presentazione: "Cinquant’anni dopo la straordinaria vittoria di Pietro Mennea allo Stadio Olimpico la città è pronta a rivivere quelle emozioni e a scrivere un'altra pagina memorabile di sport insieme al resto del Paese. Saranno sei giorni entusiasmanti per un grande evento internazionale a cui Roma farà da palcoscenico". “Saranno gli Europei più belli degli ultimi anni" - aggiunge l'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato - "Le gare si disputeranno non solo in un rinnovato Stadio Olimpico e nello stupendo Stadio dei Marmi riportato al suo antico splendore ma anche nei luoghi più iconici della città all’ombra dei monumenti più evocativi. Roma si conferma Capitale dello sport e dei grandi eventi, che sono sempre più volano fondamentale per il turismo".

Dove si svolgeranno le gare

Infatti diverse gare si svolgeranno all'interno dell'impianto che ospita le partite dell'AS Roma e della S.S. Lazio, ma l'Olimpico sarà solo uno dei palcoscenici degli Europei. I viali del Foro Italico saranno il teatro della marcia mentre Piazza Navona, i Fori Imperiali segneranno il tracciato della mezza maratona che culminerà, così come la marcia, con l'arrivo degli atleti all'interno dell'Olimpico. Al Foro Italico sarà presente pure un Fan Village per tutti i tifosi durante tutta la manifestazione.

Non solo Roma ma anche la Regione Lazio si è spesa per questo grandissimo evento. "Gli Europei di Atletica rappresentano un volano per la promozione sportiva e turistica, per questo la Regione Lazio ha dato il proprio sostegno all’evento. L’atletica intanto ha già scelto gli impianti della nostra regione: Jacobs da maggio sarà al Guidobaldi di Rieti per prepararsi alla sfida e il pubblico potrà assistere agli allenamenti. Un modo per entrare tutti insieme in clima Europei” ha detto l’Assessore della Regione Lazio Elena Palazzo che ha sotolineato come l'amministrazione regionale abbia messo a disposizione 2 milioni e mezzo per la buona riuscita degli Europei.

La presentazione

Alla presentazione degli Europei hanno inoltre partecipato il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e una rappresentanza di atleti della Nazionale italiana composta da Antonella Palmisano, Massimo Stano, Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e Mattia Furlani.

Lo sponsor e i due ambassador

Proprio quest’ultimo insieme a Larissa Iapichino (entrambi specialisti del salto in lungo) compone la coppia di ambassador scelta da Unicredit, official partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, La scelta della banca commerciale paneuropea di sostenere i campionati europei si basa su valori condivisi quali il connubbio di sport e salute, oltre che su una comune attenzione all'innovazione, alla diversità e all'impegno per la sostenibilità. Ne è testimonianza il fatto che la banca abbia abbracciato con entusiasmo il progetto “Your Sport For Life”, che coinvolge studenti, insegnanti e tutor delle scuole primarie in un’azione proattiva di sensibilizzazione e orientamento per favorire lo sport come stile di vita sano nel mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme. Gli studenti realizzeranno dei video ed esprimeranno le loro idee sui valori dell’atletica e sul mondo dello sport. Gli elaborati saranno pubblicati sulle piattaforme digitali della manifestazione per poi essere proiettati sui grandi schermi dello stadio Olimpico dando l’opportunità ai ragazzi che presenteranno i migliori progetti di assistere di persona alle sessioni di gara. Inoltre diversi stand e attività saranno promosse da UniCredit all'interno del Fan Village.

Andrea Orcel, Group CEO & Head of Italy di UniCredit ha dichiarato: “UniCredit è orgogliosa di essere il partner ufficiale di uno degli eventi più attesi e rilevanti dell'atletica leggera, ospitato nella capitale italiana. L’atletica mette alla prova talento individuale, ambizione, impegno e lavoro di squadra, valori che sosteniamo nella nostra banca. In UniCredit crediamo nell’importanza di perseguire l’eccellenza soprattutto con integrità e questa competizione è l’esempio di ciò che si può ottenere quando il talento delle persone viene liberato attraverso l’impegno, la determinazione e il duro lavoro. Non vediamo l’ora di onorare questo sport appassionante e di assistere a imprese che entreranno nella storia”.