Dai Fori Imperiali all'Olimpico: svelato il percorso della mezza maratona degli Europei di Atletica

Dal 7 al 12 giugno Roma ospiterà i Campionati Europei di Atletica Leggera. Gli appassionati della corsa su strada hanno segnato sul calendario la data di domenica 9 giugno quando fra le strade della Capitale si correrà la mezza maratona.

Il percorso

La corsa vedrà i migliori atleti del continente partire (ore 09:00 partenza gara maschile, 09:30 partenza gara femminile) dai Fori Imperiali e percorrere luoghi iconici della Città Eterna quali l’Altare della Patria, Piazza Venezia, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Navona, Castel Sant’Angelo, San Pietro, Piazza Mazzini e il Lungotevere Guglielmo Oberdan. Fino a questo punto i corridori avranno percorso circa 6 chilometri di gara, successivamente entreranno in un circuito dalla lunghezza di 4,1 km da percorrere tre volte, dove dovranno passare davanti al Ponte della Musica e attraversare il Ponte Duca D’Aosta. Il rush finale si terrà all’interno del Foro Italico con arrivo dentro lo Stadio Olimpico.

Il finale dentro uno stadio è qualcosa di storico che si ripete dopo gli arrivi delle maratone all’Olimpico nei Campionati Europei del 1974 e dei Campionati Mondiali del 1987. Più in generale è la prima volta dal 2006 (Europei di Svezia, maratona di Goteborg) che l’arrivo della gara su strada degli Europei non terminava all’interno di uno stadio

I protagonisti

Fra i protagonisti attesi alla corsa ci sono Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk, primatisti italiani su entrambe le distanze della maratona e della mezza maratona. “Sarà una super emozione correre a Roma, in casa, tra la cultura e le bellezze architettoniche - commenta Yeman Crippa. Sulla stessa linea d’onda Yaremchuk: “Non vedo l’ora che arrivi questa giornata di festa, si correrà nella storia. Il percorso è bellissimo, chilometri di emozioni accompagneranno noi atleti dalla partenza dai Fori Imperiali, con alle spalle il magico Colosseo, fino ad arrivare al Parco del Foro Italico, per terminare dentro lo Stadio Olimpico. Sarà una mezza maratona fantastica per Roma capitale dell’atletica europea”.

Il 9 giugno sarà una giornata ricca d’emozioni. Infatti oltre ai podi individuali, la mezza maratona di Roma 2024 assegnerà anche le medaglie a squadre e nelle mattina si terranno le qualificazioni del salto in alto maschile.