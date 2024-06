Nadia Battocletti vince anche i 10mila metri

L'Italia conquista la sua diciannovesima medaglia agli Europei di Atletica Leggera di Roma. A portare in alto il tricolore Nadia Battolcetti che ha vinto controllando e dominando i 10.000 metri.

Una gara perfetta per la classe 2000 che dopo aver vinto all'esordio nei 5mila metri si ripete sulla distanzia doppia. Battocletti parte in controllo rimanendo nelle posizioni di testa ma senza forzare, fino agli ultimi 800 metri. Da quel momento aumenta il ritmo e fa selezione staccando l'inglese Keith e poi l'olandese Van Es che ha provato a stare in scia a Nadia ma senza successo.

Oltre alla seconda medaglia d'oro personale agli Europei, Battocletti segna pure il record italiano chiudendo la sua gara in 30:51:32.