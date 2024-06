Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu vincono l'oro nella staffetta 4x100

L'Italia chiude in maniera super i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Nell'ultima finale in programma nel torneo la staffetta 4x100 maschile, la Nazionale conquista infatti l'oro.

L'Italia conferma la medaglia più preziosa vinta alle Olimpiadi di Tokyo e lo fa in una maniera disarmante per gli avversari rimasti con le briciole. Non c'è storia, Già al primo passaggio fra Melluzzo (primo frazionista) e Jacobs (secondo) gli azzurri sono già in testa. Patta nella terza frazione allunga in maniera netta e Tortu nell'ultima parte di corsa completa il capolavoro azzurro.

Chiudono il podio Olanda e Germania rispettivamente al secondo e terzo posto.

Undicesimo oro per l'Italia a Roma 2024 e all'Olimpico parte la festa.