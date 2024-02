Campionati europei d'Atletica di Roma 2024: dai social il nome della mascotte

Pochi giorni e si conoscerà il nome della mascotte dei Campionati Europei di Atletica di Roma 2024. Il simbolo del grande evento, presentato ieri in Campidoglio, ha le forme del Colosseo il monumento simbolo della Città Eterna.

A scegliere il nome della mascotte saranno gli appassionati dell'atletica. Infatti attraverso le pagine social della manifestazione saranno raccolte le proposte tramite i commenti e successivamente, giovedì verrà aperto un sondaggio (dalla durata di 24 ore) sui canali Instagram e X di Roma 2024 nel quale gli utenti potranno votare. Il nome che riceverà più voti sarà quello ufficiale della mascotte del grande appuntamento sportivo di giugno che torna in Italia e a Roma a distanza di 50 anni dall'ultima volta.

La mascotte in un secondo momento verrà presentata al pubblico, la si potrà trovare in giro per la città e dal 7 al 12 giugno interagirà con gli atleti e intratterrà i tifosi fra gli spalti e nel Fan Village.