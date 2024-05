Marcell Jacobs: "Carico e pronto per gli Europei di Roma"

"Sono molto legato a Roma e lo Stadio dei Marmi mi mancava tantissimo". Questo è l'esordio di Marcell Jacobs che ha parlato in esclusiva a Fiona May leggenda azzurra del salto in lungo.

Nella cornice di uno stadio rinnovato e tirato a lucido il velocista campione olimpico ed europeo ha raccontato le sue sensazioni in vista del Roma Sprint Festival e soprattutto per i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno.

Il velocista, che si sta allenando allo Stadio dei Marmi dopo la preparazione negli Stati Uniti d'America, è pronto per il grande appuntamento: "Sono carico. Questi mesi di allenamenti in America mi hanno aiutato, non solo per la parte atletica. Mi è servito per tornare in contatto con me stesso". Jacobs non ha vissuto un periodo felice sul campo dopo la vittoria olimpica: "Pensavo che una volta vinto l’oro, tutto poi sarebbe diventato più facile. Invece lì è iniziato il vero lavoro e la parte difficile. Sono una persona che si è sempre messa in gioco, non ho mai avuto paura delle sconfitte e delle delusioni perché fanno parte del nostro sport. Magari si potesse sempre vincere, tutti vorrebbero farlo, ma bisogna fare degli step per arrivare a quello. Io sono un essere umano come tutti, ho le mie paure, le mie difficoltà. Ammetto che prima di entrare in gara ho paura, è una parte normale che ho imparato ad accettare. Fa parte di dover affrontare la gara ed è un adrenalina che mi serve. Tutto questo l’ho imparato col tempo, con i brutti momenti, le delusioni, le sconfitte, che sono una parte importante per noi atleti. Dobbiamo essere bravi a guardare quella difficoltà e capire cosa ci abbia insegnato e poi da lì trasformarlo in qualcosa che ci servirà per il futuro".

Per gli Europei di Roma Jacobs è carico anche perchè sono speciali: "I Campionati Europei in casa avranno tutto un altro valore, per me saranno importantissimi e in più sono il campione europeo in carica. Correre davanti alla tua gente, al tuo popolo che ti supporta con la maglia azzurra indosso è un qualcosa di incredibile e non vedo l’ora che arrivi quel momento". Proprio sul tifo della gente sempre più vicina al mondo dell'atletica anche grazie ai successi delle due volte medaglia d'oro di Tokyo di tutta la Nazionale (da Tamberi a Dosso, Furlani e Iachipino), Jacobs ha aggiunto: "La cosa più importante è che la gente conosca l’atleta al di fuori della performance, perché credo nel momento in cui inizia a vedere la vita che fa, gli allenamenti, le difficoltà che può vivere allora inizia davvero a innamorarsi di quella persona e diventa un vero tifoso che lo sostiene in tutto il suo percorso. Quindi credo che la parte più importante sia portare non solo l’atletica ma i personaggi che la popolano dentro le case e le famiglie per far capire loro che anche noi siamo umani, che abbiamo le nostre problematiche, le nostre difficoltà, le nostre gioie, le nostre famiglie e tutto il resto".

Infatti non solo Marcell Jacobs ma la Nazionale si presenta agli Europei di Roma con tante alte aspettative. Sullo specifico per quanto riguarda la squadra della 4x100 il velocista ha ha sottolineato la forza del gruppo: " La questione è quanto noi ci sentiamo una famiglia e siamo in grado di passare da essere avversari a diventare una persona unica. Ci fidiamo ciecamente uno dell’altro, abbiamo un bellissimo rapporto. Quando andiamo in trasferta passiamo tanto insieme, cerchiamo di organizzare delle cene per rinforzare questo rapporto. Siamo sempre a pronti a spronarci fra noi, quando vediamo che qualcuno è in difficoltà gli facciamo capire che siamo un gruppo, che vinciamo e perdiamo insieme. Questa è la nostra forza, che ci permette di presentarci in pista non come atleti più forti del mondo ma come quelli che fanno viaggiare il testimone più velocemente, e di conquistare le medaglie".