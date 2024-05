Marcell Jacobs si allena allo Stadio dei Marmi

Cresce l’attesa per il grande appuntamento di Roma con gli Europei di Atletica Leggera (7-12 giugno). Tante le stelle in arrivo nella Capitale e fra queste non poteva mancare Marcell Jacobs. Il due volte campione olimpico è arrivato nella Città Eterna e qui sta proseguendo i suoi allenamenti.

Dopo aver fatto la preparazione in America e gareggiato al meeting di Jacksonville, Jacobs l’uomo più veloce del mondo si sta allenando allo Stadio dei Marmi per arrivare al meglio allo Sprint Festival in programma sabato 18 maggio e per giocoforza anche all’Europeo di casa.

L’impianto riqualificato e rinnovato sarà una delle warm-up area a disposizione degli atleti durante i Campionati Europei, mentre tutte le gare si svolgeranno o si concluderanno (marcia e mezza maratona) all’interno dello Stadio Olimpico e la sua nuova pista. Jacobs, campione d’Europa in carica, cercherà col tifo dell’Olimpico dalla sua parte, di difendere il titolo conquistato a Monaco 2022.

Di seguito il calendario della velocità ai Campionati Europei di Atletica di Roma: