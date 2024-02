Ludo è il nome della mascotte degli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024

Ludo è il nome della mascotte dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 scelto sui social da tutti gli appassionati dello sport che animerà l'estate romana.

Sui canali social dell'evento, era stato aperto nei giorni scorsi un sondaggio fra gli utenti per scegliere il nome della mascotte ispirata al Colosseo. Ludo ha avuto la meglio su altri in lizza quali Urbe, Astra e Flavio. Il nome vincitore calza a pennello sul disegno visto che i Ludi erano i giochi pubblici organizzati dall’Impero Romano per intrattenere il popolo ed erano inseriti tra le festività del calendario dell’Antica Roma. I “Ludi Magni” erano dedicati a Giove e furono inaugurati dal re Lucio Tarquinio Prisco.

Ludo sarà protagonista al Parco del Foro Italico e al Fan Village e all'esterno e all'interno dello Stadio Olimpico dove dal 7 al 12 giugno gli atleti si sfideranno per i Campionato Europei di Atletica Leggera.