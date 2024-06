Leonardo Fabbri vince l'oro e segna il record a Roma

Leonardo Fabbri conquista Roma. Il pesista toscano ha vinto la medaglia d'oro nel lancio del peso dei Campionati d'Europa di Roma 2024 siglando il record dei campionati con la misura di 22.45.

Non c'è storia all'Olimpico anche se Fabbri illude gli avversari. L'italiano al termine del primo tiro è quarto dopo il lancio a 20:42 poi distrugge ogni logica e migliora passando dal 22.15 a 22.45. Un 21:39 e due a vuoto nel complesso.

Un'altra prova di forza di Fabbri idolatrato dal pubblico dell'Olimpico che regala la settima medaglia all'Italia del torneo, la terza d'oro.

L'altro italiano in gara Weir, non in perfette condizioni, chiude la finale all'undicesimo posto.