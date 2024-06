Marcell Jacobs oro, Ali argento l'Italia trionfa nei 100 metri

Lo Stadio Olimpico espolede e festeggia la doppietta italiana nei 100 metri uomo. Nella corsa di pura velocità dell'atletica leggera Marcell Jacobs vince la medaglia d'oro e termina la gara davanti all'altro azzurro Ali.

La prima è una falsa partenza che porta al cartellino giallo per Chituru Ali. Il velocista di Como però non si fa scombussolare e con una partenza più accorta nella seconda partenza rimonta Glave fino al secondo posto chiudendo in 10''05. Prima di lui solo il campione olimpico Marcell Jacobs. Lo sprinter chiude in 10''02 è si prende di forza l'oro dimostrando che è lui l'uomo da battere nella velocità.

Salgono a 10 le medaglie per l'Italia agli Europei, ben cinque d'oro.