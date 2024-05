Marcell Jacobs allo Sprint Festival: "Emozionante correre nello stadio più bello del mondo"

Marcell Jacobs dopo la preparazione negli Stati Uniti d’America, si sta allenando a Roma in vista dei prossimi impegni: gli Europei d’Atletica nella Capitale e le Olimpiadi di Parigi. Prima però il campione olimpico parteciperà allo Sprint Festival, l’appuntamento ormai annuale con la velocità allo Stadio dei Marmi in programma sabato 18 maggio.

La pista rinnovata ospiterà quattro ori olimpici, due primatisti italiani individuali, un primatista europeo, 15 velociste e 19 velocisti da 5 nazioni (Italia, Belgio, Olanda, Sri Lanka e Stati Uniti) per l’evento. Un evento ormai consolidato per Roma e organizzato dall'ASD Vision Sport e Nissolino Sport sotto l’egida della FIDAL, ospitato da Sport e Salute e patrocinato da Roma Capitale.

Jacobs torna così a correre a Roma dopo 4 anni dall’ultima volta (Golden Gala 2020, in Italia dagli Assoluti di Ancona 2023). “Roma mi è mancata, così come il buon cibo. È emozionate correre qui, nello stadio più bello del mond. Sono contento” – sono le parole del campione olimpico nella conferenza stampa di presentazione dell’evento a cui ha fatto seguito con tanto di sorpresa delle Frecce Tricolori passate sul Foro Italico per celebrare la presentazione, all'Istituto storico dell'arma del genio, del progetto di riqualificazione di due campi sul Lungotevere. L’obiettivo del due volte campione olimpico è sempre quello di spingere al massimo: “Voglio dare tutto me stesso. Sto seguendo un programma graduale in ogni gara compresa quello dello Sprint Festival per arrivare pronto agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi”.

“Lo Sprint Festival è una tappa fondamentale di avvicinamento ai Campionati Europei e per l’occasione mezzanotte partirà una promozione importante sui biglietti di Roma 2024, tutti i nostri appassionati potranno approfittarne per due giorni” - ha sottolineato Stefano Mei presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024.

Oltre a Jacobs allo Sprint Festival ci saranno tanti altri big italiani e non. Ci saranno gli altri campioni olimpici di Tokyo quali Filippo Tortu medaglia d’oro nella staffetta italiana 4x100 e Trevor Stewart oro nella 4x400. In campo femmnile non mancherà Dosso primatista italiana dei 60 metri e dei 100 che al meeting correrà i 200 metri.

Questo il programma dello Sprint Festival, trasmesso su Sky Sport: