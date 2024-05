INTERVISTA | Yaremchuk: "Roma la mia seconda casa, emozionata di correre fra la storia"

“Roma è la mia seconda casa, sarà emozionante correre nella storia”. Parla così Sofia Yaremchuk primatista italiana di maratona e mezza maratona che fra meno di un mese prenderà parte ai Campionati Europei d’Atletica Leggera di Roma (6-12 giugno 2024). Yaremchuk ucraina naturalizzata italiana nel 2021, vive a Roma dal 2016 in zona Laurentina ed è molto legata alla Città Eterna. In Nazionale dal 2023, nello stesso anno ha segnato il record azzurro della maratona con il tempo di 2h23'16" alla gara di Valencia. Queste le parole di Sofia Yaremchuk in esclusiva a RomaToday.

Sofia cosa rappresentano questi Europei a Roma?

Il fatto che una manifestazione così importante si corra a Roma 50 anni dopo l’ultima volta è qualcosa di davvero importante. Sarà bellissimo perché si correrà nella storia, nella cultura dell’Impero Romano e tutti gli atleti potranno vedere la bellezza della città.

E tu personalmente cosa provi a meno di un mese dal via del grande evento?

Io sono molto emozionata, non vedo l’ora di gareggiare.

Cosa rappresenta per te Roma?

Roma è la mia seconda casa. Roma mi ha accolta con grande amore e affetto. Sono davvero molto felice di vivere qui.

Il tuo obiettivo per questi Europei?

Semplicemente correre il più forte possibile (sorride, ndr).

Qual è il posto di Roma che preferisci per trascorrere il tuo tempo libero?

Sicuramente in centro, direi via del Corso.

Potendo scegliere uno sgarro alla tua alimentazione d’atleta, che piatto sceglieresti fra i must della cucina romana?

Assolutamente carbonara. Sì senza dubbio la carbonara.