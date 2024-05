INTERVISTA | Eloisa Coiro: "Roma è casa. Sono pronta a dare il massimo"

“Per me è l’Europeo di casa, sono molto emozionata”. Parole di Eloisa Coiro velocista e mezzofondista romana che gareggerà agli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 in programma dal 6 al 12 giugno nella Capitale. Nata e cresciuta ai Parioli, l’atleta azzurra studentessa della Luiss è tre volte campionessa italiana assoluta degli 800 metri piani, con i successi del 2019, del 2022 e del 2023. Queste le sue parole in esclusiva ai microfoni di RomaToday

Eloisa per te è l’Europeo di casa, cosa provi?

Si assolutamente, è bellissimo, sono molto emozionata. Già solo calpestare questa nuova pista prima delle gare mi riempie di orgoglio e mi emoziona.

Emozione ancora maggiore con il pubblico dell’Olimpico pronto a riempire lo stadio e sostenervi

Avere il tifo dei propri cari, lo stadio pieno che tifa per te è molto importante ed è una delle cose più belle per un’atleta. Quando corri sei concentrato ma sarà bello avere tutto il sostegno del pubblico.

Tuo obiettivo personale?

Passare più turni possibili e accedere alla finale e lì sognare in grande e giocarmi le mie carte dando sempre il massimo sempre.

Cosa rappresenta per te Roma?

Roma è casa mia, qui ho tutto quello di cui ho bisogno e ad oggi non penso di andarmene da questa città.

Il tuo posto preferito di Roma per i momenti di relax?

Tanti, troppi. Se devo sceglierne uno solo dico via Margutta.

Due domande a bruciapelo Ostia o Fregene?

Sabaudia (ride, ndr).

Carbonara o Amatriciana?

Premettendo che più mi avvicino al periodo di gare e più sto attenta all’alimentazione, dico gricia. Ma preciso, solo quella di mio nonno!.