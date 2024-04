"Illuminate" è l'inno degli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024

La Federazione europea dell'atletica ha scelto "Illuminate" della cantautrice Grace Davies come canzone ufficiale dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 in programma allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico dal 7 al 12 giugno.

L'inno è caratterizzato da un pianoforte pulsante e una batteria trascinante, mentre si sviluppa un ritornello euforico. "Sono molto lusingata di essere stato contattata per scrivere la canzone ufficiale dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, non solo come artista ma anche come autrice" - ha dichiarato la Davies vincitrice dell'edizione britannica del 2017 del programma X Factor. "Un vero privilegio per me poter sfruttare un'opportunità così importante. Spero di aver realizzato una canzone che possa ispirare le migliaia di atleti in gara a Roma, raccontando la loro esperienza sportiva nel bene e nel male" - conclude la cantautrice.

Il presidente della European Athletics, Dobromir Karamarinov commenta: "Questo brano è bellissimo, è cantato da un talento davvero speciale come Grace Davies e racchiude il viaggio che ogni atleta intraprende. La potenza, la passione e l'emozione della canzone accendono il fuoco dentro di noi e illuminano l'amore per il nostro sport, che accompagnerà tutti coloro che vogliono partecipare ai Campionati Europei di Atletica Leggera. Siamo molto orgogliosi di averla come canzone ufficiale per Roma 2024"

“Illuminate rappresenterà un magnifico valore aggiunto all'atmosfera che si respirerà durante i sei giorni di gare spettacolari in programma a giugno nel nostro storico e iconico Stadio Olimpico. La canzone aggiungerà un nuovo ed emozionante elemento durante la preparazione dell'evento. È un privilegio per noi avere questo brano come parte integrante degli Europei” - ha detto Stefano Mei, presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024.