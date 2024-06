Al Fan Village del Foro Italico esposte più di 100 opere del Maestro Ferdinando Colloca

All'interno del Fan Village degli Europei di Atletica Leggera di Roma (7-12 giugno 2024) saranno esposte più di 100 opere del progetto 90 Face World del Maestro Ferdinando Colloca.

L'artista per la mostra ha scelto alcune delle sue opere più importanti e dedicate agli atleti più rappresentativi dell'atletica italiana da Jacobs a Tamberi passando per Iapichino, Palmisano e Ingebrigtsen. Attraverso le sue creazioni Colloca ristallizza momenti sportivi così come i visi dei campioni e non, a qualsiasi latitudine, senza barriere ideologiche e culturali rendendo iconici gli stessi. Lo stesso autore è stato uno sportivo sia da assoluto che da master.

Nella collezione esposte anche due opere fotografiche con firma originale di Warhol e Haring e l'opera ufficiale Europei Roma 2024 realizzata in più dipintti a mano in maniera differente in modo da essere opera unica. Quest'ultima rende omaggio alla Capitale. In alto è immortalatala la lupa capitolina in basso Romolo e Remo, un podio con sopra 3 atleti: al primo posto l'atleta che rappresenta la pace, al secondo l'atleta dell'inclusione e al terzo l'atleta rappresentante tutte le nazioni europee nel senso più profondo dell'unità del continente.

Nella Temporary Art Gallery del Foro Italico sarà allestito un corner allestito all’interno del quale, gratuitamente, con l’arte della Body Painting chi vorrà potrà farsi dipingere il viso e/o il corpo con i colori della propria nazione e/o con temi pop adeguati senza limiti di numero. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni negli orari di apertura del villaggio con la presenza del Maestro Ferdinando Colloca e dei suoi stretti collaboratori. Sarà creato uno speciale angolo selfie dove poter scattare fotografie per poi viralizzarle sui social con un hashtag specifico.