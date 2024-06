Europei d'Atletica di Roma 2024: i risultati di oggi 7 giugno

La prima giornata degli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 è terminata con un bottino positivo per l'Italia. Infatti nelle prime 5 finali del torneo la Nazionale azzurra si è già portata a casa 4 medaglie fra cui due d'oro.

Le medaglie dell'Italia

Antonella Palmisano campionessa olimpica ha vinto l'oro nella gara d'apertura dei Campionati Europei: la 20km di marcia. Un dominio totale della classe '91 in testa al gruppo dall'inizio all'arrivo nell'Olimpico. Festa doppia per l'Italia nella marcia. Infatti alle spalle di Palmisano ha tagliato il traguardo Valentina Trapletti aggiudicandosi la medaglia d'argento.

Argento è anche la medaglia azzurra della 4x400 mista. La squadra azzurra non fra le favorite ha corso una gara fantastica spinta dal tifo dell'Olimpico. Luca Sito è il primo a partire e mandare in buona posizione al passaggio del testimone Anna Polinari che migliora il risultato azzurro insieme a Edoardo Scotti che consolida l'Italia fra le prime tre. Nelll'ultima frazione Alice Mangione nel finale supera la Germania e taglia il traguando davanti all'Olanda, dietro solo ad una grande Irlanda facendo partire la festa azzurra.

La serata dell'Olimpico si chiude con la quarta medaglia per l'Italia, la seconda d'oro. A vincerla è Nadia Battocletti che trionfa nella finale dei 5.000 metri mostrando forza, autorità e grande capacità di gestione delle energie. La mezzafondista classe 2000 resta nelle prime posizioni per tutta la gara facendo tirare la corda alla norvegese Grovdal per poi accelerare nell'ultimo giro e trovare lo scatto decisivo nel finale senza lasciar scampo all'avversaria.

Buone notizie anche da parte del lancio del peso con gli italiani Weir e Fabbri qualificati per la finale.

Tutte le medaglie assegnate oggi 7 giugno

Nella 20km marcia femminile

Palmisano (ITA) Trapletti (ITA) Olyanovska (UKR)

Lancio del disco maschile

Ceh (SLO) WeIbhaidinger (AUT) Alekna (LTU)

Getto del peso femminile

Schilder (NED) Van Klinken (NED) Ogunleye (GER)

4x400 mista

Irlanda (O’Donnel-Adeleke-Barr-Mawdsley) Italia (Sito-Polinari-Scotti-Mangione) Olanda (Bonevacia-Klaver-Klein-Bol)

5mila metri femminili