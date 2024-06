Fantini d'oro, Tortu d'argento agli Europei di Atletica di Roma

L'Italia chiude la quarta giornata dei Campionati Europei di Roma 2024 con altre due medaglie una d'oro e una d'argento salendo così a quota 17 nel medagliere.

Il metallo più pregiato arriva dalla pedana del lancio del martello femminile e porta la firma di Sara Fantini. La figlia d'arte e primatista italiana, fa sua la gara con la misura di 74.18, sui primato stagionale non assoluto. Una prova di forza della ragazza di Fidenza che batte la veterana polacca Wlodarczyk e la francese Loga, rispettivamente seconda e terza.

L'argento arriva nei 200 m maschili con Filippo Tortu. Amaro in bocca per il campione olimpico dopo la brillante semifinale. L'azzurro parte benissimo ma nel rettilineo finale perde potenza e viene sorpassato dallo svizzero Mumenthaler che vince a sorpresa la gara. Chiude il podio l'altro elvetico Reais. Tortu chiude in 20''41. Nella finale arriva quinto l'altro italiano Desalu.

Nella giornata si registrano il sesto e il settimo posto rispettivamente di Molinarolo e Bruni nel salto con l'asta. Ottavo posto anche Zoghlami nei 3mila siepi dopo aver provato la fuga. Quinto posto per Sito nei 400 m. Niente festeggiamente per Eloisa Coiro, con la romana eliminata nelle batteria degli 800 metri.

Al termine della giornata l'Italia sale a quota 17 medaglie cosi suddivise: 8 ori, 6 argentini e 3 bronzi.

Ecco tutti i risultati degli Europei di Atletica del 10 giugno:

Salto con l’asta femminile

Moser (SUI) Stefanidi (GRE) Caudery (GBR)

Lancio del martello femminile

Fantini (ITA) Wlodarczyk (POL) Loga (FRA)

400 m maschile

Doom (BEL) Dobson (GBR) Bonevacia (NED)

400 m femminile

Kaczmarek (POL) Adeleke (IRL) Klaver (NED)

200 m maschile

Mumenthaler (SUI) Tortu (ITA) Reais (SUI)

3000 m siepi maschile