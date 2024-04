Europei Atletica 2024, da Roma Capitale 2 milioni di euro per l'organizzazione

Era nell'aria, adesso è ufficiale. Anche il Campidoglio partecipa economicamente all'organizzazione degli Europei di atletica che si terranno al Foro Italico dal 7 al 12 giugno. La giunta con una delibera ha approvato 2 milioni di euro da destinare alla Fondazione Euro2024.

Fondi per gli Europei di atletica 2024

Ci è voluto un po', ma alla fine i fondi sono stati sbloccati. La giunta guidata da Roberto Gualtieri ha approvato una delibera con la quale vengono stanziati 2 milioni di euro, come contributo straordinario in favore della Fondazione Euro 2024 che organizza gli Europei di atletica leggera in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico.

Cinquant'anni dall'ultima volta

La competizione vedrà la partecipazione di oltre 1.600 atleti in rappresentanza di 49 federazioni europee con 147 medaglie in palio. Ad annunciare la destinazione dei fondi, che serviranno all'organizzazione dell'evento, è stato l'assessore a sport, turismo, moda e grandi eventi Alessandro Onorato: "Con il sindaco Gualtieri abbiamo voluto dare un importante sostegno - ha detto - a un grande evento internazionale dall'indiscusso valore sociale e sportivo. Genererà importanti ricadute sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione per la nostra città, che torna a ospitare la manifestazione 50 anni dopo l'ultima volta".

Al "Paolo Rosi" allenamenti e Casa Italia

Le gare si terranno tutte allo Stadio Olimpico, mentre gli allenamenti e Casa Italia saranno all'impianto comunale "Paolo Rosi" a via dei Campi Sportivi. "Non ci sono dubbi: i grandi eventi generano ricadute economiche a beneficio di tutta la città - sottolinea Onorato -, consentono di migliorare la viabilità, di investire nelle infrastrutture, creano posti di lavoro e trainano la crescita del turismo. È una scelta in continuità con l'approccio positivo di questa amministrazione - prosegue Onorato - che, con atti concreti, sta dimostrando di aver superato la precedente era dei 'no' e di voler rilanciare Roma".

Previsti 40mila spettatori ogni giorno

Gli organizzatori si aspettano oltre 4mila persone tra atleti e staff tecnici, con una media di 6 giorni di permanenza ciascuno. Oltre 1.500 le figure professionali impiegate nell'organizzazione e l'aspettativa è di 40mila spettatori al giorno allo stadio, con decine di milioni di telespettatori sintonizzati sui broadcast europei.