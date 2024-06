Dove vedere gli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 in tv e in streaming

Nel weekend scatteranno gli Europei di Atletica di Roma 2024. Dal 7 al 12 giugno la Capitale ospiterà più di 1.500 atleti provenienti da tutto il Continente per quello che sarà l’antipasto delle Olimpiadi di Parigi.

Un ricco programma con 147 medaglie a disposizione per 24 diverse discipline che saranno visibile anche per chi non riuscirà a recarsi al Foro Italico per assistere dal vivo alle prestazioni degli atleti della Nazionale e delle stelle straniere.

I Campionati Europei di Atletica saranno trasmessi gratuitamente sulla Rai mentre bisognerà essere abbonati per seguire le gare su Sky (che offrirà le sessioni mattutine e serali integralmente) ed Eurosport. In streaming sarà possibile guardare Jacobs e tutti gli altri atleti tramite Rai Play (gratis) e a pagamento su Now, SkyGo, discovery+ ed Eurosport.it.