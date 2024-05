Europei Atletica 2024, fino al 30 maggio ticket scontati del 40%

Il 7 giugno prenderà il via l'appuntamento degli Europei di atletica 2024, in programma allo Stadio Olimpico fino al 12. Per avvicinare ancora di più il pubblico alla disciplina, l'organizzazione ha deciso di scontare i biglietti del 40%.

Ultima occasione per accaparrarsi i biglietti per le gare degli Europei di atletica Roma 2024 ad un prezzo scontato. Fino al 30 maggio, chi vorrà assistere dal vivo alle performance degli sportivi più forti del continente, potrà farlo acquistando i ticket al 40% in meno.

Un'occasione per assistere dal vivo alle sfide tra le star di tutta Europa, per sei giornate di gare, con 49 titoli europei in palio a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi. L'evento torna in Italia, a Roma, a cinquant'anni dall'ultima volta, e la Nazionale azzurra vuole essere protagonista con i propri campioni, sulla scia dei risultati ottenuti nelle ultime tre stagioni.

Emozioni da vivere in prima persona, respirando il clima della manifestazione dalle tribune e dalle curve dello stadio Olimpico. Le informazioni dettagliate sulle promozioni in corso sono disponibili sulla pagina roma2024.vivaticket.it dedicata alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti.