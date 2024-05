Europei di Atletica 2024: presentate le medaglie e la nuova pista dell'Olimpico

All’interno dello Stadio Olimpico si è tenuto l’evento “Lazio nel cuore dell’atletica - L’impatto degli Europei nel nome di sport, tradizione e legacy” nella quale è stato illustrato il valore e l’impatto su economia, turismo, impiantistica e pratica sportiva che verranno generati dagli Europei di Atletica Leggera per il Lazio e Roma.

Oltre 8mila persone sono attese nella Capitale per il grande evento fra atleti e tecnici e professionisti direttamente alla competizione e appassionati e tifosi. Durante l’evento sono state presentate le medaglie della manifestazione e la nuova pista di atletica allestita da Sport e Salute allo Stadio Olimpico in vista delle gare, a cui si aggiunge il restyling dello Stadio dei Marmi.

Le medaglie

Durante gli Europei di Atletica di Roma, in programma dal 6 al 12 giugno 2024, saranno consegnate 147 medaglie equamente divise fra oro, argento e bronzo. Le medaglie che saranno consegnate ai campioni e campionesse di Roma, avranno un diametro di 85 millimetri e un design speciale e studiato ad hoc. Sulla faccia principale c’è il Colosseo con al centro il logo ufficiale di Roma 2024 mentre una pista d’atletica stilizzata abbraccia tutta la medaglia. Sull’altra faccia saranno impressi i nomi dei trionfatori.

Il nuovo Olimpico

Per gli Europei si è rifatto il look anche lo Stadio Olimpico. L’impianto infatti presenta una nuova pista il cui è stato posato un manto prestazionale prefabbricato di 1,3 centimetri realizzato dall’azienda Mondo Spa. Si è provveduto anche a fresare la pavimentazione bituminosa, a rimuovere tutti i cordoli e nei punti è stato effettuato il taglio del sottofondo esistente e dello strato superficiale della massicciata. Per la realizzazione sono stati utilizzati materiali vergini e lo strato inferiore inferiore è caratterizzato da una serie di alveoli che perfezionano le prestazioni degli atleti.

Le modifiche anche dal punto di vista cromatico: infatti la pista si tinge di colore blu, come il colore della Nazionale, per le zone di gara e grigio scuro per l’area non prestazionale.

Gli impianti

In occasione degli Europei saranno avviati progetti di riqualificata di molti impianti della Capitale che oltre all’Olimpico riguarderà lo Stadio della Farnesina e dello Stadio dei Marmi. Quest’ultimo ha visto una riqualifica dal punto di visto artistico e monumentale che ha riguardato la pista tornata al colore grigio torbo originale del 1931, le 60 statue e le gradinate e successivamente ci si concentrerà sull’impianto di illuminazione.

Con il contributo di €500.000 in conto capitale che la Regione Lazio ha concesso alla FIDAL, è stata avviata una prima tranche di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione presso lo Stadio Paolo Rosi. Fuori Roma altri lavori hanno riguardato lo Stadio ‘Raul Guidobaldi’ di Rieti .