Yeman Crippa si prende l'oro nella mezza maratona agli Europei di Roma

La mezza maratona degli europei di Roma 2024 si tinge di azzurro. Nella corsa partita dal centro e culminata all'Olimpico la Nazionale si prende ben tre medaglie, fra cui due del materiale più prezioso grazie a Crippa e ai ragazzi azzurri.

Yeman Crippa si è preso l'oro chiudendo la gara in 1h01'03'' chiudendo davanti a Pietro Riva per una doppietta azzurra da sogno. Il classe 1996 ha gestito la corsa insieme al suo compagno di Nazionale e al tedesco Amanal Petros. Arrivati insieme dentro lo stadio Crippa ha staccato l'avversario tedesco superato nel finale poi anche dal mezzofondista di Alba.

La festa azzurra però non è finita. Infatti grazie al sesto posto conquistato da Pasquale Selvarolo che ha chiuso col tempo di 1h01'27'' l'Italia si aggiudica l'oro pure della corsa a squadre. Gli altri due azzurri in gara Faniele e Chiappinelli hanno terminato la mezza maratona rispettivamente all'ottavo e decimo posto.

Alla Rai, Crippa dopo la gara ha dichiarato: "Ero straemozionato di correre in casa, di fare la mezza maratona. Riconfermare l'oro è stato tosto, sono contento di averla portata a casa. Ho avuto un po' di fastidio al fianco, che poi è andato via. Fino ad appena prima di entrare allo stadio ero ancora sotto pressione, poi quando ho fatto il tunnel, sono entrato e mi sono trovato più a mio agio e mi sono goduto gli ultimi duecento metri. I risultati di questi giorni dei nostri compagni ci hanno fatto capire che dovevamo svegliarci per portare altre medaglie".

L'Italia consolida il primo posto nel medagliere comandando la classifica con ben 13 medaglie di cui 7 d'oro.