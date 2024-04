Aperte le iscrizioni per la Roma 10K: ecco il percorso

Domenica 9 giugno per le strade della Capitale si correrà la Roma 10K, competitiva e non, le due corse su strade che riuniscono gli atleti agli amatori in occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024.

Per iscriversi alla corsa biosgnerà, entro il 3 giugno, andare sul sito icron.it e seguire le istruzioni. I corridori troveranno nel pacco gara il pettorale, una maglia tecnica dedicata all’iniziativa e realizzata dall’Official Supplier dei Campionati Europei Karhu, e un voucher valido per entrare gratuitamente allo Stadio Olimpico e assistere alle gare degli Europei in programma nella sessione mattutina di sabato 8 giugno. I primi iscritti avranno l’opportunità di acquistare il pacco gara al prezzo promozionale di 20 euro ed è prevista anche un’agevolazione dedicata alle società sportive: ogni 10 atleti partecipanti, uno potrà iscriversi gratuitamente.

Partenza per la 10K ai Fori Imperiali proprio dove poco prima si disputerà la mezza maratona ufficiale degli Europei. La garà scatterà alle 10:15 di domenica e il percorso ricalcherà quello della mezza maratona toccando dunque luoghi iconici di Roma: l’Altare della Patria a Piazza Venezia, Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona. A differenza della mezza maratona che terminerà all'Olimpico, la 10K terminerà con rientro ai Fori Imperiali.