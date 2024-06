Al via gli Europei di Atletica di Roma 2024. "Manifestazioni ai livelli dell'Olimpiade"

Venerdì 7 giugno inizieranno ufficialmente i Campionato Europei di Atletica Leggera Roma 2024. La grande manifestazione continentale tornerà nella Capitale 50 anni dopo l'ultima volta in un torneo che vedrà per la prima volta la Nazionale partecipare con oltre 100 atleti.

Fino al 12 giugno 1.600 atleti appartenenti a 48 federazioni diverse si sfideranno allo Stadio Olimpico con la sua nuova pista d'atletica, nei luoghi più suggestivi di Roma e nella cornice del Parco del Foro Italico con l'incredibile Stadio dei Marmi riqualificato che ha già stregato tutti gli atleti e non solo.

I Campionati Europei di Atletica Leggera coinvolgeranno attivamente anche gli amatori e i runner, che domenica 9 giugno potranno partecipare alla gara competitiva e non competitiva “Roma 10K”, con partenza e arrivo ai Fori Imperiali, nello stesso suggestivo punto della città da cui inizierà nella stessa mattinata la mezza maratona maschile e femminile che terminerà invece all’interno dello Stadio Olimpico. Domani la prima giornata con le sessioni di qualifiche la mattina e a seguire la cerimonia d'inaugurazione con la prima finale i 20km marcia femminile. (Qui tutto il programma giorno per giorno dei Campionati Europei).

La presentazione ufficiale degli Europei si è tenuta oggi, 6 giugno, al Salone d'Onore del Coni, con la partecipazione dellaFederazione Europea di Atletica Leggera (European Athletics), il presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov, il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, i campioni olimpici azzurri Antonella Palmisano (marcia), Marcell Jacobs (100 metri e staffetta 4x100) e Gianmarco Tamberi (salto in alto), la campionessa del mondo olandese dei 400 metri ostacoli Femke Bol, la campionessa olimpica tedesca del salto in lungo Malaika Mihambo e la campionessa del mondo britannica dell’epthatlon Katarina Johnson-Thompson.

“Sono sicuro che avremo uno splendido evento. Tutte le stelle europee sono qui, in particolare quelle italiane. Probabilmente adesso la squadra dell’Italia è la migliore in Europa e potrà gareggiare di fronte al pubblico di casa. Sta per cominciare un’edizione “game changer” perché per la prima volta sono previsti bonus legati alle prestazioni degli atleti, per convincere i big a essere presenti in questo meraviglioso stadio. Credo davvero che saranno i migliori campionati di sempre nell’anno olimpico” ha dichiarato Dobromir Karamarinov.

“Gli Europei tornano a Roma dopo 50 anni in uno Stadio Olimpico più bello e con lo Stadio dei Marmi rinnovato. Siamo tutti molto eccitati. Questa manifestazione è a livello di un Olimpiade e il meglio dell'Europa è qui a Roma in questi giorni. Gli atleti sono il nostro patrimonio, seguendo le loro orme stanno crescendo tanti giovani" ha aggiunto Stefano Mei.

Gli atleti azzurri hanno sottolineato l'importanza di giocare in casa. Palmisano ha detto: "Giochiamo in casa, ci presentiamo come una squadra forte e lo dimostrano i risultati. Ci saranno molte energie positive. Noi marciatori avremo l'arrivo allo Stadio Olimpico, dove 50 anni fa un altro pugliese, Pietro Mennea, vinse l'oro: voglio caricarmi di quell'energia". Jacobs ha aggiunto: "Per me è importante competere a casa. Roma è la mia città perché è qui che ho iniziato a credere nella mia medaglia e qui ho costruito l'oro olimpico. Voglio restituire a Roma qualcosa per ringraziarla. Non mi voglio sbilanciare troppo, ma l'obiettivo è correre sotto i 10 secondi”. Quasi una prima volta per il campione olimpico Tamberi: “A Roma torno a competere dopo molto tempo per la prima volta. Sarà una sfida e a me le sfide piacciono. Sono pronto e mi aspetto che l'Italia finisca in alto nel medagliere. Non ci accontentiamo, vogliamo tante vittorie” .

“Ieri ho provato la pista: le sensazioni sono state ottime, non vedo l’ora di gareggiare. Stavolta il mio programma sarà un po’ meno denso, ma esordirò già venerdì nella finale diretta della 4x400 mista. Sarà un Europeo molto eccitante” le parole di Femke Bol. “Sono in buona forma, anche mentale - il pensiero della tedesca Malaika Mihambo - e la pressione ci aiuta a gareggiare meglio, è importante focalizzarsi sempre su se stessi e sulla propria prestazione". “La forma è buona, per me è la prima volta in gara a Roma, l’Olimpico è uno stadio incredibile, maestoso” ha detto Katarina Johnson-Thompson.