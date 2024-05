Mahuchikh la regina del santo in alto presente agli Europei di Atletica di Roma

Ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 (6-12 giugno) parteciperà anche Yaroslava Mahuchikh, campionessa in carica del salto in alto.

L'atleta ucraina cerca la conferma dopo il trionfo di due anni fa a Monaco di Baviera all'Olimpico proprio dove ai campionati mondiali del 1987 la bulgara Stefka Kostadinova stabilì il primato mondiale ancora imbattuto di 2,09. Il record attuale della campionessa d'Europa è di 2,06 realizzato nel 2021.

“Per me Roma è speciale perché è la città del record del mondo" - racconta la 22enne nel podcast Ignite della European Athletics - "e poi perché è qui che nel 2018 ho gareggiato per la prima volta in una tappa di Diamond League”. “Roma può darmi tanta energia - aggiunge l'ucraina - "il pubblico italiano è caloroso, è ‘crazy’! Lo stadio Olimpico è uno degli stadi più grandi al mondo per l’atletica. Al Foro Italico si cammina tra le statue e la storia, è un luogo splendido per ospitare questo evento e non vedo l’ora che sia il momento di saltare”.

Mahuchikh dopo aver prestato soccorso come volontaria a Dnipro durante il conflitto in Ucraina, è stata costretta a spostarsi in Germania per proseguire i propri allenamenti e preparare i Mondiali indoor di Belgrado, “Continua a essere un periodo difficile per me e per il mio Paese" ha confessato l'atleta - "il salto in alto mi aiuta a restare concentrata soltanto su quello che faccio in pedana e a dimenticare quello che accade fuori. La mia coach dice sempre che gareggiare è come una festa, le persone vengono a vederti e tu devi divertirti. Io voglio godermi Roma. E con l’atmosfera giusta potrò saltare ancora più in alto”.