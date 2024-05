Ingebrigtsen presente agli Europei di Atletica di Roma: "Cerco la vittoria nei 1.500 e 5.000 metri"

Conferma la sua presenza ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 (7-12 giugno 2024) Jakob Ingebrigtsen campione olimpico dei 1.500 metri e due volte campione mondiale dei 5mila metro.

Dopo la medaglia d'oro vinta a Berlino nel 2018 e a Monaco di Baviera nel 2022 (in entrambe le edizioni vinti sia nei 1.500 che i 5.000), il mezzofondista 23enne punta alla tripletta nella Capitale. “La mia speranza e la mia aspettativa è quella di difendere entrambi i titoli" - commenta il fenomeno dell'atletica - "È una bella sfida perché rispetto alle edizioni precedenti gli Europei di quest’anno arrivano presto, a giugno, ma sarà entusiasmante correre a Roma, qualcosa che in passato non mi è capitato spesso”. Ingebrigtsen ha già corso all'Olimpico nel 2020, in occasione della 40esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea raccogliendo una medaglia d'argento nei 3000 metri.

Il novergese agli Europei di Roma, sarà protagonista l'8 giugno per la finale dei 5mila metri e il 12 giugno per la finale dei 1500 distanza nella quale Ingebrigtsen ha perso le ultime due medaglie d’oro mondiali per mano dei britannici Jake Wightman e Josh Kerr.