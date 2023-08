Europei di Atletica Roma 2024: in vendita i biglietti per assistere alle gare. Tutte le informazioni

E' partita la vendita dei biglietti per assistere alle gare degli Europei di Atletica Roma 2024, che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno prossimi. A occuparsi della distribuzione sarà l'operatore VivaTicket, ticketing provider della Fondazione EuroRoma 2024, che "garantirà un'esperienza di acquisto agevole, sicura e unicamente in formato digitale, nel pieno rispetto dell’ambiente" come fa sapere l'organizzazione.

In vendita i biglietti per l'Euorpeo di Atletica Roma 2024

L'organizzazione dell'Europeo ha previsto diverse promozioni per aumentare l'accessibilità e la partecipazione del pubblico all'evento iridato in programma tra meno di un anno: innanzitutto, è prevista la possibilità di uno sconto del 10% per i veri appassionati, cioè coloro che acquisteranno (tra i primi 5.000) un biglietto per i Mondiali di Budapest, entro il 27 agosto 2023. Inoltre, le sessioni mattutine degli Europei costeranno di base 5 euro. Ci sono poi gli "all-in", abbonamenti per chi vuole vedere tutte le 11 sessioni di gara previste, disponibili per ogni settore dell'Olimpico e avrà un prezzo complessivo scontato rispetto all'acquisto della singola sessione. Per acquistare i biglietti e gli abbonamenti degli Europei di Atletica Leggera Roma 2024 si possono consultare il sito ufficiale dell’evento (roma2024.eu) e i canali ufficiali di Vivaticket, che ha attivato una pagina dedicata alla manifestazione (roma2024.vivaticket.it).

Il programma dei 6 giorni di gare

Per sei giorni, dal 7 al 12 giugno 2024, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà le gare degli Europei di Atletica leggera, la più importante competizione continentale che il prossimo anno anticiperà i Giochi Olimpici di Parigi di agosto. Le sessioni di gara saranno cinque la mattina e sei la sera. Il 7 giugno le prime medaglie con la marcia 20 km femminile che vedrà il taglio del traguardo la sera, nello stadio.

Quando sarà la finalissima dei 100 metri maschili

Eventi di punta, come in ogni competizione iridata di atletica, saranno la finale dei 100 metri uomini e quella di salto in lungo maschile, l'8 giugno. Mentre la mattina del 9 giugno chi si troverà all'Olimpico potrà assistere all'arrivo della mezza maratona maschile e femminile, con atlete e atleti che toccheranno tutti i luoghi iconici e più suggestivi della Città Eterna prima di provare a conquistare la medaglia d'oro.

Il "Day 0" con le qualificazioni in una location speciale

Il 10 giugno ci saranno sei finali, tra queste c'è quella dei 200 metri, mentre l'11 giugno si assegnano le medaglie del salto in alto e del triplo maschili. La giornata conclusiva del 12 giugno sarà dedicata a ben 10 finali, con focus particolare per il salto in lungo femminile e le staffette 4x100 e 4x400. Il 6 giugno, prima dell'inizio delle competizioni ufficiali, ci sarà il "Day 0": un evento riservato alle gualificazioni nel lancio del peso che avranno come palcoscenico una location speciale, ma ancora segreta. Per queste gare non ci sarà nessun biglietto da acquistare.