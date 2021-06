Euro 2020, nel cuore di Prati apre Casa Azzurri

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Euro 2020. L’Italia di Mancini darà il via al torneo contro la Turchia venerdì 11 giugno a Roma allo Stadio Olimpico di Roma. Proprio la Capitale sarà il centro azzurro della manifestazione. Infatti mercoledì 9 giugno verrà inaugurata e aprirà per la prima volta le sue porte al pubblico Casa Azzurri la struttura che dal 1998 accompagna la Nazionale nei grandi tornei internazionali.

Casa Azzurri

Oltre al Football Village a Piazza del Popolo che formerà la Fan Zone più grande d’Europa, aprirà per la prima volta al pubblico anche Casa Azzurri. Il quartier generale degli Azzurri prenderà forma al Pratibus District in viale Angelico. La location è il frutto di un progetto di riqualificazione di una porzione del vecchio deposito Vittoria dell’Atac realizzato da Urban Value e Ninetynine in collaborazione con Roma Capitale e ATAC.

Casa Azzurri ospiterà una grande area food, un pub, un bar, una sala conferenza, una mostra della Nazionale e tanti spazi dedicati ai partner FIGC.

Le iniziative

Tutti i giorni dal 10 al 20 giugno dalle ore 12 a mezzanotte, Casa Azzurri sarà animata da concerti, workshop, spettacoli, mostre e aperitivi. Gli speaker di Radio Italia intratterranno gli ospiti tra piano bar, dj set e karaoke, coinvolgendo il pubblico con divertenti giochi a premi su temi musicali e calcistici. La musica sarà parte portante di Casa Azzurri che ospiterà il 9 giugno il concerto dei Negramaro, poi l’11 e il 15 giugno sarà la volta di Alessandra Amoroso e Nek, mentre il 16 e il 19 giugno toccherà a Virginio ed Ermal Meta.

Ovviamente avranno un ruolo centrale a Casa Azzurri il calcio e la Nazionale. Sarà possibile infatti guardare tutte le partite di Euro 2020 nei diversi maxischermi disponibili. I tifosi e appassionati avranno anche la possibilità di visitare una mostra con immagini e cimeli della Nazionale, una vera e propria ‘galleria azzurra’ divisa in quattro sezioni e curata dal presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano Matteo Marani. Tra gli eventi in programma anche un talk sulla storia della Nazionale agli Europei con alcuni grandi protagonisti del passato, due seminari incentrati sulla nutrizione e sulla sostenibilità, il workshop USSI e tanto altro ancora.

Link utili

Per accedere a ‘Casa Azzurri’ sarà necessario prenotare l’ingresso sul sito figc.it (https://figc.it/it/casaazzurri) o tramite l’APP ‘Casa Azzurri’, disponibile su Apple Store e Google Play.

Dal 10 al 20 giugno l’ingresso sarà contingentato in base alla capienza autorizzata e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.