Gli azzurri si inginocchiano a Monti nel murale di Harry Greb

L’artista Harry Greb ha realizzato un altro murale nelle strade di Roma dal titolo "Do The Right Thing". La nuova opera dello street artist è apparsa su un muro di via dei Neofiti nel rione Monti e ha come tema il comportamento dell’Italia ad Euro 2020 e la posizione azzura sul movimento “Black Lives Matter”.

Il murale

Il murale rappresenta un giocatore di colore dell'Italia, o meglio un omino del Subbuteo con la maglia azzurra staccato dalla sua piccola base semisferica che caratterizza le pedine del celebre gioco del calcio da tavolo, e su cui è scritto FIGC, inginocchiato con il pugno chiuso in omaggio al movimento 'Black Lives Matter'. Sulle spalle della maglietta del giocatore si legge la scritta “Do the right thing” ovvero “Fa’ la cosa giusta”, una citazione del film del regista Spike Lee da sempre paladino della lotta contro il razzismo.

La polemica

Con questa opera l'artista ha voluto così dire la sua in merito alla polemica che imperversa da giorni in Italia circa l'atteggiamento dei giocatori della Nazionale agli Europei di calcio.

Infatti durante l'europeo i calciatori italiani non si sono inginocchiati prima del fischio d'inizio della partita contro l'Austria, come invece hanno fatto altre Nazionali, mentre nella partita contro il Galles, il gesto è stato compiuto soltanto da una parte della squadra.