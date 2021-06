Euro 2020: Italia-Galles 1-0, gli Azzurri vincono ancora e arrivano primi nel girone

L'Italia batte il Galles per 1 a 0 grazie alla rete di Matteo Pessina. Gli Azzurri chiudono con tre vittorie e da primi in classifica il proprio girone. Gallesi qualificati come secondi.

L'Italia non si ferma più e batte anche il Galles. Gli Azzurri vincono 1 a 0 grazie alla rete di Pessina. La Nazionale di Mancini passa come prima del girone con 7 gol fatti e zero subiti. Con questa vittoria Mancini raggiunge Pozzo. Partita di gestione, di controllo degli Azzurri che ancora una volta dominano la partita, con Verratti migliore in campo. Il Galles si qualifica come seconda squadra del girone.

L'Italia sfiderà agli ottavi una fra Ucraina e Austria, sabato 26 giugno.

Primo tempo

L'Italia fa la partita ma il Galles chiuso, non concede occasioni agli Azzurri. Al 24esimo prima e vera occasione per l'Italia con Andrea Belotti che da ottima posizione strozza il tiro ed il pallone si perde lontano dalla porta gallese. Il Galles attendista sa come rendersi pericoloso, e sfiora la rete con Ward con una bella torsione di testa che sfiora l'incrocio dei pali a Donnarumma battuto. Al 28esimo è Chiesa a sfiorare la rete ma un difensore del Galles sulla linea evita il vantaggio azzurro. Al 38esimo l'Italia passa in vantaggio! Ad andare in rete è Matteo Pessina con un bel tiro al volo di Pessina che si inserisce benissimo su una punizione di Verratti. Ancora sull'asse Verratti-Pessina l'Italia sfiora il gol, ma una deviazione di Ampadou evita il raddoppio.

Il primo tempo si chiude con l'Italia in vantaggio grazie alla rete di Matteo Pessina. La squadra di Mancini è padrona del gioco e del campo con un Verratti sugli scudi nei primi quarantacinque minuti di partita.

Secondo tempo

La ripresa si apre ancora con l'ondata azzurra. L'Italia sfiora il raddoppio con Bernardeschi direttamente su punizione che coglie il palo. Subito dopo Ramsey mette paura a Donnarumma, ma Jorginho chiude sullo juventino. Al 54esimo il Galles resta in 10 uomini! Ampadu arriva in ritardo col piede a martello su Bernardeschi e l'arbitro senza esitazione, estrare il cartellino rosso. Al 65esimo Ward si supera su Belotti che ben servito da Chiesa batte a botta sicura ma trova la pronta respinta del portiere gallese. L'Italia controlla il match ma al 75esimo il Galles ha la palla del pareggio. Bale sfrutta bene una torre di un compagno su calcio di punizione, ma da solo davanti a Donnarumma spara incredibilmente alto. All'89esimo l'Italia va vicina al gol con Belotti ma il suo tiro è bloccato in due tempi da Ward e poco dopo il portiere gallese si ripete su Cristante.

Festa azzurra con l'Italia che vince la terza partita del girone, e si qualifica prima.

Tabellino:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (dall'89' Sirigu); Toloi, Bonucci (dal 46' Acerbi), Bastoni, Emerson; Pessina (dall'87' Castrovilli), Jorginho (dal 75' Cristante), Verratti; Bernardeschi (dal 75' Raspadori), Belotti, Chiesa. ALLENATORE: Mancini.

GALLES (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; Roberts, Allen (dall'86' Levitt), Morrell (dal 60' Moore), Williams (dall'86' Davies); James (dal 74' Wilson), Bale (dall'86' Brooks), Ramsey. ALLENATORE: Page.

MARCATORI: 38' Pessina (I)

AMMONITI: Pessina (I); Allen (G), Gunter (G)

ESPULSI: Ampadu (G)

ARBITRO: Hategan (ROU)