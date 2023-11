Boxe, Emiliano “Tizzo” Marsili sfida l’anagrafe. A 47 anni combatte per il titolo europeo

I riflettori dello York Hall Arena di Londra si accendono su un ring molto particolare. E’ quello che nella serata di venerdì 30 novembre vede impegnato Emiliano “Tizzo” Marsili in un match dal sapore particolare.

La sfida contro l'anagrafe

Il pugile di Civitavecchia è volato nella capitale inglese per contendere al gallese Gavin Gwynne (16-2-1) il titolo europeo dei pesi leggeri. Marsili, per ottenere la cintura, dovrà vincere numerose sfide. La prima è quella contro l’anagrafe. Il pugile italiano ha infatti già compiuto 47 anni e ne ha quindi 14 più del suo avversario. Altro aspetto da tenere in considerazione è l’atmosfera. I tifosi britannici, che non faticano a riempire i palazzetti dello sport, sanno infiammare le arene sportive quando sul quadrato sale un pugile di casa. Gwynne non è propriamente londinese, ma il pubblico sarà indubbiamente schierato dalla sua parte. Ed è questo un fattore che può influenzare i cartellini dei giudici, se l’incontro dovesse finire alla distanza.

La differenza in centimetri

Ad insaporire ulteriormente una sfida che sembra piena di insidie, c’è l’altezza del pugile gallese. “Tizzo” è un peso leggero naturale ed è alto 1 un metro e 69. Il suo avversario invece è un peso welter che è sceso di categoria per provare a prendersi il titolo europeo. Questa differenza si traduce anche in uno scarto molto significativo sul piano dei centimetri. Gwynne è alto infatti 1 metro e 83 e le sue lunghe leve, se ben azionate, potrebbero impedire al boxer di Civitavecchia di avvicinarsi per portare le proprie serie al corpo.

Una vita divisa tra il porto e la palestra

La sfida è quindi complicata, ed anche la preperazione è stata particolarmente lunga visto che, il match, è stato più volte rinviato. Marsili dalla sua ha però tanta esperienza e la determinazione di un atleta che, per praticare il pugilato, fa molti sacrifici. Tizzo infatti, come ha raccontato in un documentario autobiografico registrato nel 2017, divide la propria esistenza tra gli allenamenti ed i turni di lavoro al porto di Civitavecchia. Lo ha fatto comunque con risultati per ora eccellenti visto che il pugile, che è già stato campione europeo, è tutt’ora imbattuto. A Londra, dov'è volato al seguito della Opi Since 82, l'organizzazione pugilistica dei fratelli Cherchi, è chiamato a compiere l’impresa. Ma non sarebbe la prima volta.