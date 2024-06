Elisa abbatte tutte le barriere e prende il Diploma al Liceo Classico Lucrezio Caro

"Troppe barriere architettoniche, troppi studenti con disabilità, poche insegnanti di sostegno". Parole sconfortanti che i genitori di Elisa Fraschetti Giolito, ragazza disabile, tetraparetica dalla nascita, non parla e comunica attraverso una tabellina, si sono sentiti ripetere tante, troppe volte.

Fin quando, piuttosto frastornati e titubanti, nell'estate del 2019, sono entrati al Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Via Venezuela a Roma.

La dirigente li ha accolti con un calore ed un entusiasmo inaspettato. "Ci siamo fidati - sottolineano Mamma Livia e Papà Bruno - Ed è cominciata così una fantastica avventura durata 5 anni"

Un'avventura in cui Elisa è stata stimolata, sollecitata, sostenuta, coccolata, sfidata a tirar fuori potenzialità e determinazione.

Il Diploma Classico di Elisa Fraschetti Giolito

"E siamo arrivati alla maturità, esame che Eli, come dovrebbe essere per tutti i ragazzi, ha vissuto come un' opportunità per mostrarsi cresciuta, per parlare di sé, del percorso fatto e dei suoi sogni per il futuro". Sottolinea con grande tensione morale la Mamma di Elisa, Livia Giolito.

Ieri, dopo un percorso faticoso, ma anche tremendamente affascinante, Elisa si è diplomata al Liceo Classico Lucrezio Caro di Roma con 90 su 100.

Elisa, tifosissima della Roma e della Virtus di Basket, Papà Bruno era segnapunti ai tempi del Banco Roma Euromondiale di Valerio Bianchini, seguendo un percorso di Vita e di studi di grande spessore, ha dimostrato a se stessa, ai professionisti del settore scolastico e a tutti i genitori di ragazzi con disabilità che si può fare. Si deve fare.