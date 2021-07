El Shaarawy indagato: l'attaccante della Roma denunciato dal ladro che voleva derubarlo

Stephan El Shaarawy è sotto accusa, ma non per demeriti sportivi. La nuova stagione della Roma non è ancora iniziata, ma già ci sono alcuni problemi per un calciatore giallorosso. Infatti, il Faraone, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è indagato per aver picchiato un ladro che stava provando a rubare la sua auto.

La vicenda

Tutto inizia il 12 febbraio 2021 quando El Shaarawy si trovava all’Eur, a casa di un ex calciatore della Roma, Alessio Cerci. I due stavano giocando alla Playstation quando l’attaccante romanista ha visto dalla finestra una ladro che rompeva il vetro e provava ad entrare nella sua auto.

El Shaarawy è partito all’inseguimento del 30enne cileno già noto alle forze dell’ordine e l’ha poi placcato. Il ladro è stato condannato ad un anno e quattro mesi.

La denuncia ad El Shaarawy

Il ladro, arrestato, ha poi sporto denuncia nei confronti dell'attaccante della Roma per lesioni. Il legale di El Shaarawy ha commentato così: “Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l'interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di luglio”.

Un’alba di stagione non proprio da incorniciare per il Faraone.