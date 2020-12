Dzeko dei record raggiunge Amadei a 111 gol. E' il terzo marcatore di sempre con la maglia della Roma

Era il 30 agosto del 2015 quando siglò la sua prima rete con la maglia della Roma. Un colpo di testa imperioso, a surclassare Giorgio Chiellini, poi la corsa sotto la Curva Sud. Da allora sono passati oltre 5 anni e Edin Dzeko non si è più fermato. Con la rete segnata allo stadio Dall'Ara nella sfida vinta dai giallorossi contro il Bologna il bomber bosniaco entra ancora di più nella storia della società capitolina siglando la sua rete 111 con la casacca giallorossa. Numeri importanti, con il centravanti che ha raggiunto al terzo posto della classifica marcatori di tutti i tempi niente di meno che Amedeo Amadei, il "Fornaretto" di Frascati.

Numeri impressionanti quelli di Edin Dzeko, che dopo aver superato uno alla volta i calciatori che hanno fatto la storia della Roma, dal "Principe" Giannini (76 gol), a "Super" Marco Del Vecchio (83), passando per Abel Balbo (87), Pedro "Piedone' Manfredini (100 gol), "L'aeroplanino" Vincenzo Montella (101) e Rodolfo Volk (103) ha raggiunto appunto al terzo posto il "Fornaretto" di Frascati e punta a 138 gol il "Bomber" per eccellenza della Roma, Roberto Pruzzo, con il record di Totti che resta comunque irraggiungibile (307 le reti siglate dal Capitano con la maglia dell'As Roma).

Arrivato a Roma nell'estate del 2015, dopo una prima annata difficile (8 le reti per lui nella stagione 2015/2016), il cigno di Sarajevo fra alti e bassi non ha mai smesso di fare gol, arrivando a diventare uno dei leader della squadra di mister Fonseca. Sino ad ereditare la fascia di Capitano da Daniele De Rossi.

Dzeko dei record

Vizio del gol che Edin Dzeko ha sempre avuto anche quando indossava altre maglie. Con la doppietta siglata al San Paolo di Napoli nel marzo del 2018 era infatti diventato il primo calciatore ad aver segnato almeno 50 goal in tre dei cinque maggiori campionat d'Europa, 66 con il Wolfsburg in Bundesliga e 50 con la maglia del Manchester City in Premier League.