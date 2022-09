"Eccellenze in Sanità" 2022: ecco i premiati dalla Fondazione San Camillo-Forlanini

Nella sala della Promoteca in Campidoglio sono stati assegnati i premi relativi all'edizione 2022 di "Eccellenze in Sanità", evento promosso dalla Fondazione "San Camillo-Forlanini".

Sono 10 i professionisti premiati nel campo dell'assistenza, la ricerca, il management sanitario, la gestione di unità operative complesse, sia all'interno dell'Ospedale San Camillo, che in altre strutture pubbliche di Roma, non trascurando le realtà legate al volontariato e all'innovazione in sanità.



Fra i premiati il professor Enrico Garaci,Rettore dell'Università Tor Vergata, il professor Giovanni Rezza, Direttore Generale del Ministero della Salute, il professor Erino Rendina, direttore della Chirurgia Toracica dell'Ospedale Sant'Andrea. Per quanto riguarda la sezione dedicata ai reparti di eccellenza all'interno dell'Ospedale San Camillo, il premio è andato alla Radiologia Interventistica diretta dal professor Roberto Cianni, esperto riconosciuto in questo ambito di diagnostica per immagini. Al team ostetrico del San Camillo è andato il premio nella categoria “professioni sanitarie” perchè nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, ha saputo rimodulare i percorsi garantendo assistenza e appropriatezza delle cure alle donne e ai neonati, sempre permettendo la presenza del partner, rendendo il momento unico e irripetibile della nascita un evento non condizionato dalla solitudine e dalla paura. La categoria “Ricerca Scientifica e Bioclinica” ha visto premiare il Dott. Luca Prosperini. Neurologo presso l’U.O.C. Neurologia e Neurofisiopatologia del Camillo-Forlanini Esperto di Sclerosi Multipla, Prosperini ha consolidato la sua ricerca sulla riabilitazione motoria e cognitiva dei pazienti affetti da questa patologia. Alla Dott.ssa Antonella Loperfido, Otorinolaringoiatra dell'ospedale San Camillo è andato il premio “Giovani – costruire il futuro”, dedicato agli under 40. Infine, per la categoria “Carriera: una Vita per l’Ospedale”, è stato omaggiato il Prof. Giorgio Biffani, già Primario Cardiologo all'Ospedale San Camillo.



Narciso Mostarda, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini ha sottolineato che questi premi significano ringraziare e allo stesso tempo ricordare l'importanza del sistema sanitario nazionale. Queste le sue parole: "Premiare le professionalità della sanità pubblica significa riconoscere non solo la loro competenza, ma anche la passione e la generosità che dimostrano ogni giorno nel mettersi a servizio degli altri, senza lasciare indietro nessuno".