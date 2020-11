Coronavirus, Dzeko positivo al Covid19: l'As Roma perde il suo bomber

Ancora un caso di Coronavirus in casa As Roma. Dopo la vittoria per 5 a 0 contro il Cluji in Europa League mister Fonseca dovrà fare a meno del suo bomber e capitano. A risultare positivo al tampone è infatti Edin Dzeko: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena - scrive il numero 9 bosniaco sul proprio profilo Instagram - . Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari".

"Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma".

Dunque un nuovo caso a Trigoria. Prima di lui positivi Antonio Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Justin Kluivert (ora ceduto al Lipsia), Riccardo Calafiori e Amadou Diawara.