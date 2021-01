Dzeko realizza il sogno del piccolo David: il bambino che si era commosso per la sua maglia

L’ultimo regalo sotto l’albero di Natale era quello più atteso, tanto desiderato che il piccolo David scartandolo era scoppiato in lacrime: felice e commosso per aver ricevuto la maglia del suo idolo giallorosso, Edin Dzeko. Il video della sorpresa, con il grido di gioia estrema “Dzeko, Dzeko Dzeko” simile all’esultanza di un telecronista tifoso per un gol, aveva commosso il web arrivando anche alla società giallorossa.

Così tramite Instagram la mascotte Romolo ha invitato David a Trigoria, proprio per fargli incontrare il capitano bosniaco. “Ciao David, ho visto che hai una bellissima maglia. Ti va di venire con me a farla autografare da Edin?" - aveva scritto il lupetto.

Detto, fatto. David ha realizzato il suo sogno: incontrare Edin Dzeko. “Vieni dammi un abbraccio” - ha detto il bomber giallorosso al bambino visibilmente emozionato nel quartier generale della Roma. Sotto alla giacca la maglia trovata sotto l’albero di Natale ed indoissata con fierezza. Poi il cinque scambiato con il calciatore e un’altra maglia in regalo, questa volta autografata: “Al mio amico David, con affetto” - la scritta sul numero 9. Per il piccolo David un sogno ad occhi aperti.