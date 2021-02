Roma, Dzeko e Fonseca fanno pace: l'attaccante ci sarà contro la Juve

Paulo Fonseca e Edin Dzeko hanno fatto pace. Secondo allenamento consecutivo in gruppo per il bosniaco che al termine della seduta ha avuto un colloquio chiarificatore con l'allenatore: i due hanno appianato le divergenze.

L'attaccante della Roma è dunque da considerarsi reintegrato e si candida per una convocazione già per il match di sabato contro la Juventus. Sarebbe stato proprio Dzeko a fare il primo passo.

Per il futuro si vedrà ma intanto i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Nel quadro dei giocatori che lavorano per recuperare in vista della sfida contro i campioni d'Italia, hanno lavorato individualmente invece Pedro e Smalling oltre agli ultimi arrivati El Shaarawy e Reynolds.