Douglas Hernique Kustel alla Asd Grottaferrata C5: è ufficiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Douglas Hernique Kustel è un giocatore della Asd Grottaferrata Calcio a 5: la trattativa per uno tra i più forti giocatori e laterali del calcio a 5 si è perfezionata nel pomeriggio di oggi. Cresciuto nel Videira, il classe 1992 è approdato in Italia alla Reggiana impegnata nel campionato di Serie B. Dal 2016 al 2018 il brasiliano si è messo in mostra nell’Area Indoor con cui vince il campionato di C2 e la Coppa di Lombardia. Successivamente un’altra parentesi in cadetteria B con il Pavia, dove va a segno per 20 volte, prima di indossare la casacca del Desenzano. “E’ stata una trattativa molto lunga durata più di 2 settimane, oggi la svolta o chiudevamo o avremmo buttato tempo ed energia – ha detto il direttore generale Alessio Passerini - Un plauso doveroso va al suo procuratore Emiliano Luminoso che, visto il nostro impegno, ha giocato un ruolo importante. Kustel come Ramos scelgono di fare parte di un progetto solido. Ringrazio come sempre i componenti del mio grande staff nel supporto che mi danno e ovviamente il presidente Masi per l’impegno vero e concreto che sta dando a questa società e a questo paese”. Il brasiliano arriverà a fine agosto, eseguirà le visite mediche e si aggregherà alla squadra per la preparazione.