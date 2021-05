Darboe-mania, tifosi della Roma pazzi per il centrocampista gambiano

Ebrima Darboe è la bella scoperta di questo finale di stagione della Roma. Il calciatore gambiano ha prima commosso tutti con la storia dell’arrivo in Italia e poi si è preso il centrocampo giallorosso a suon di prestazioni importanti. L’ultima vetrina del giovane giallorosso è stato il derby di Roma vinto per 2 a 0 dalla squadra di Fonseca. Nel derby Darboe ha giocato da veterano in mezzo al campo, duellando e avendo la meglio contro pezzi da novanta come Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Darboe-mania

I tifosi giallorossi sono pazzi per Darboe. I social del gambiano sono stati riempiti di messaggi dai tifosi nel post derby, dove hanno elogiato la sua prestazione. “Fenomeno”, “Fortissimo”, “Sei il futuro della Roma” sono i messaggi più frequenti per il classe 2001.

Delle sue prestazioni se ne sarà sicuramente accorto anche il futuro tecnico romanista, Mourinho pronto a trovare una collocazione a Darboe anche nella prossima stagione nel centrocampo giallorosso. Intanto la dirigenza della Roma sta pensando al rinnovo del contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023 per blindare il nuovo pupillo della tifoseria.

L’investitura importante

Fra i tanti commenti sotto il post Instagram di Darboe, c’è ne uno che non è passato innoservato fra i tifosi giallorossi. Un’investitura importante arriva infatti da Radja Nainggolan, ex giallorosso ora al Cagliari, entrato nei cuore di tutti i tifosi della Roma. “Che giocatore” il commento del Ninja a Darboe.