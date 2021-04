Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani: proseguirà terapie a casa

Dopo quattro giorni di ricovero allo Spallanzani, Daniele Rossi è stato dimesso dall'ospedale. Proseguirà il recupero a casa. L'ex capitano giallorosso, ora collaboratore tecnico del commissario tecnico Roberto Mancini era stato ricoverato per una polmonite da Covid il 9 aprile. De Rossi è una delle "vittime" del focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale italiana durante le partite di qualificazione ai Mondiali 2022.

A convincere i medici alle dimissioni sono statti gli ultimi esami dopo i quali è stato dato il via libera per tornare a casa in attesa della negativizzazione.

Ieri a rassicurare tutti ci aveva pensato il professore Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale: "Daniele De Rossi sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni potranno andare a casa. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente".