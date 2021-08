Daniele De Rossi: "Allenerò la Roma quando me lo meriterò"

In una lunga intervista rilasciata a Sportweeek, Daniele De Rossi ha annunciato l'addio alla Nazionale Italiana, dopo aver conquistato Euro 2020 ed il suo sogno di allenare una squadra, magari la Roma.

De Rossi era entrato nel gruppo dei collaboratori tecnici di Roberto Mancini, nel marzo 2021 ed è stato a modo suo, protagonista del successo azzurro all'Europeo. Iconico resterà il suo tuffo sui tavolini negli spogliatoi azzurri dopo la vittoria nella finalissima di Wembley. Ma anche quando prende sulle spalle l'infortunato Spinazzola portandolo sotto la curva a festeggiare oppure quando prima della sfida con l'Inghilterra si scalda con i calciatori. De Rossi è stato importante per l'Italia proprio nel rapporto fra staff tecnico e calciatori.

De Rossi lascia la Nazionale

L'ex centrocampista giallorosso spiega il suo addio alla Nazionale come "una scelta difficile perché mi sono trovato splendidamente con tutti. Io ho dato loro forse un 1 per cento e loro in cambio mi hanno permesso di vivere un'esperienza indimenticabile. Sarò sempre debitore verso la Nazionale. Però ho chiaro cosa voglio fare: allenare".

De Rossi vuole fare l'allenatore, è questo il suo desiderio. E nonostante a 38 anni non ha ancora mai allenato si ritiene pronto per un'esperienza su una panchina. "Continuare con la Nazionale, aspettando la prima panchina che si libera, non avrebbe senso e non sarebbe corretto verso la Federazione e verso Mancini che con me si è comportato in modo fantastico" continua l'ex Capitan Futuro.

De Rossi e la Roma

Il sogno di De Rossi è quello di allenare la sua Roma. "Allenare la Roma avverà quando me lo sarà meritato, ma non è un'ossessione" dice l'ex calciatore bandiera giallorossa. 18 anni di Roma, secondo posto nella classifica all time di presenze (616) con la maglia giallorossa, 63 gol non si cancellano facilmente. De Rossi sogna di allenare la Roma e di tornare a casa sua, per continuare quella storia d'amore terminata perchè la società americana aveva scelto di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2019.