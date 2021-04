La Curva Sud carica la Roma a Trigoria prima della sfida contro il Manchester United

I tifosi della Roma salutano la squadra in partenza per Manchester. Sui social gli auguri dell'ex difensore giallorosso Castan

La Curva Sud, come annunciato nella giornata di martedì 27 aprile, si è presentata a Trigoria per salutare la Roma. Migliaia di tifosi hanno incoraggiato con cori, fumogeni e striscioni la squadra in partenza per l’Inghilterra dove giocherà la semifinale di Europa League contro il Manchester United. “Anche se non sentirete la nostra voce guardate la lupa che avete sul petto. Roma è con voi!!” questo uno degli striscioni apparsi all’uscita di Trigoria. Il saluto dei tifosi giallorossi è visibile in un video postato sulla pagina ufficiale Facebook della Roma.

"Boa sorte"

Dalla terrazza del Centro Sportivo Fulvio Bernardini si sono affacciati alcuni calciatori della Roma. Fra questi Roger Ibanez, match winner della partita contro l’Ajax. Il calciatore brasiliano ha ritwittato sulla sua pagina Twiiter il video del saluto dei tifosi. Sotto il suo tweet è arrivato l’augurio di buona fortuna dell’ex calciatore della Roma, Leandro Castan.