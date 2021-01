Correa e Desirée Cordero, storia d’amore finita. Lei: “Non torno a Roma”

L’attaccante della Lazio “el Tucu” Correa e Desirèe Cordero non stanno più insieme. La notizia della rottura tra il calciatore e la modella spagnola traspariva da mesi dai profili social dei due dai quali erano reciprocamente “scomparsi”. Ma si seguono ancora.

La conferma della storia d’amore finita è arrivata da una storia Instagram della Cordero: “Non torno più a Roma. Io e Joaquin non stiamo più insieme, andiamo avanti per strade separate. Chiedo solo rispetto e privacy e niente più domande per favore”. Fine della relazione iniziata circa tre anni fa, quando Correa giocava a Siviglia.

El Tucu, dopo le vacanze di Natale passate con la famiglia, senza Desirèe resta in silenzio: parla solo sul campo dove è tornato dopo l’infortunio. Lazio impegnata su tre fronti: raggiungere una posizione di classifica che possa riportarla in Europa nella prossima stagione, l’imminente ripresa della Champions League e nell’immediato la doppia sfida contro l’Atalanta, prima in Coppa Italia poi in campionato.